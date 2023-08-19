В пригороде или на окраине Киева прогремел сильный взрыв Фото: REUTERS

На окраине Киева или в его пригороде прогремел мощный взрыв. Также появились фотографии очевидцев. Об этом рассказало украинское издание «Страна».

В Telegram-канале издания опубликовали несколько фотографий с места событий, на которых можно увидеть черные столбы дыма. Более подробной информации на данный момент не сообщается.

В это время в Киеве и области не была объявлена воздушная тревога, а официальные власти города на данный момент никак не комментировали произошедшее.

Ранее седьмого августа также сообщалось о сильном взрыве в столице Украины. Он произошел на левом берегу Днепра, а по предварительным данным это был бытовой взрыв, однако власти Киева никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога также не объявлялась в регионе.

Также 11 августа мощный взрыв произошел со стороны аэропорта Жуляны в Киеве. Очевидцы сообщали, что в близлежащих районах содрогались оконные стекла.