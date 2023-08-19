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НовостиПолитика19 августа 2023 9:39

Путин поздравил жителей Урала с 300-летием Екатеринбурга

Екатеринбург является одним из крупнейших экономических, образовательных и культурных центров РФ, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поздравил жителей Урала с 300-летием Екатеринбурга Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Путин поздравил жителей Урала с 300-летием Екатеринбурга Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Екатеринбурга и Свердловской области с 300-летием города. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края», – сказано в сообщении.

Как отметил глава государства, Екатеринбург сегодня носит почетное звание города трудовой доблести и является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных и туристических центров России. Этот открыт для смелых и амбициозных начинаний и стремится быть комфортным и привлекательным, добавил политик.