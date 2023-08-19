МВД Украины сообщило о пожаре в складском помещении на окраине Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе киевской кольцевой дороги разгорелся пожар в складских помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

— На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Причина уточняется, — говорится в сообщении.

По существующим данным, к тушению пожара привлекли 22 сотрудника и пять единиц спецтехники. В данный момент пожар удалось локализовать. Более подробной информации глава МВД Украины не предоставил.

Напомним, что ранее стало известно о мощном взрыве на окраине Киева. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видны черные столбы дыма. Что послужило причиной взрыва не сообщалось. В момент происшествия в Киеве и области не была объявлена воздушная тревога.