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НовостиПолитика19 августа 2023 9:59

«Его звали Ленин»: Медведев иронично высказался о независимости Финляндии

Медведев опубликовал картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине
Роман ПОЛОСИКОВ
«Его звали Ленин»: Медведев иронично высказался о независимости Финляндии

«Его звали Ленин»: Медведев иронично высказался о независимости Финляндии

Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз опубликовал сообщение на финском языке, в котором двое обсуждали историю страны и получение независимости от России. Ироничным диалогом он поделился в своем аккаунте в соцсети X.

Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? - Они - захватчики и варвары. - Интересно, кто создал независимую Финляндию? - Был такой русский, Матти, которого звали Ленин, — говорится в сообщении.

Также к публикации Медведев приложил картинку с двумя кричащими людьми.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев описал вступление Финляндии в НАТО анекдотом. В нем один финн спросил другого о том, почему страна вступила в НАТО, а второй ответил, что это из-за «угроз русских». Первый уточнил, почему они угрожают Финляндии, на что второй финн ответил, что это из-за вступления в НАТО.