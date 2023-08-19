Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швецию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл с визитом в Швецию. Об этом она рассказал в своем Telegram-канале.

— Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию, — говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал, что в ходе визита у него назначена встреча с королем Швеции Карлом XVI Густавом, а также с премьер-министром государства Ульфом Кристерссоном. Помимо этого, президент Украины встретится со спикером шведского парламента Андреасом Норленом и представителями парламентских партий.

Напомним, что в мае 2023 года Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию. Там он поучаствовал во встрече глав правительств стран Северной Европы. Более подробной информации о целях визита не сообщалось.

Позже Зеленский поучаствовал в саммите НАТО в Вильнюсе в сопровождении главы Минобороны Украины Алексея Резникова.