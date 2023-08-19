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НовостиОбщество19 августа 2023 10:35

Группа «Россети» в течение двух недель завершит модернизацию трех подстанций в Республике Дагестан

Источник:kp.ru
В ближайшие дни вводится после ремонта трансформатор 25 МВА для организации нормальной схемы электроснабжения

В ближайшие дни вводится после ремонта трансформатор 25 МВА для организации нормальной схемы электроснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты позволят повысить надежность электроснабжения потребителей Махачкалы, Каспийска и Дербента, в том числе в условиях роста нагрузок на фоне экстремально высоких температур воздуха, а также существенного превышения установленных параметров потребления.

Мероприятия охватывают подстанцию 110 кВ «ЗТМ», где проведен ремонт закрытого распределительного устройства. В ближайшие дни вводится после ремонта трансформатор 25 МВА для организации нормальной схемы электроснабжения.

На магистральной подстанции 330 кВ «Дербент» в течение нескольких дней будет заменён трансформатор 16 МВА на 25 МВА.

Также на подстанции 110 кВ «Юго-Восточная» установят трансформатор с увеличением мощности в более чем в полтора раза.