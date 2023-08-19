«Похож на банкрота»: Захарова ответила на слова Борреля о России Фото: Иван МАКЕЕВ

Слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что Россия — «бензоколонка с атомной бомбой» и «экономический карлик», вызваны беспомощностью и завистью. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

— ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам, — подчеркнула Захарова, отметив, что Россия по-прежнему остается с качественным топливом и успешно его продает.

Также она добавила, что люди, которые не могут определиться со своим гендером «лучше бы помалкивали», пока не самоидентифицируют себя окончательно. Помимо этого Захарова напомнила, что ядерное оружие есть только у одной страны ЕС, а остальные так и не смогли его произвести.

Ранее Мария Захарова назвала слова США о готовности обмена заключенными с Россией очередной спекуляцией, а также посоветовала американским чиновникам сосредоточиться на профессиональном и непубличном диалоге.