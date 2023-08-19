«Важнее всего комфорт»: певица Ирина Дубцова поделилась, каким должен быть ее избранник Фото: Shutterstock

Популярная поп-певица Ирина Дубцова рассказала о наиболее важных чертах своего избранника. Для нее самым важным аспектом в отношениях является комфорт, а финансовый статус не имеет никакого значения. Этим она поделилась в беседе с изданием «Hello!».

— Трясущиеся коленки и плывущее сознание, бабочки в животе. У меня много поклонников, но пока не появился человек, который бы дарил мне эти простые, но важные ощущения, — рассказала певица.

Помимо этого Дубцова не считает важным и возраст избранника, поскольку главное, чтобы мужчина был «ее человеком». Немаловажным она считает и сочетание с партнером в интимных отношениях.

Ирина Дубцова не исключила, что может выйти замуж во второй раз, но теперь она готова будет говорить о своем избраннике только после появления кольца на безымянном пальце.

Ранее Ирина Дубцова рассказала KP.RU, как ей удалось помолодеть на десять лет. Она поведала, что часто прибегает к ручному массажу лица, который помогает избавиться от отеков и придает лицу отдохнувший вид.