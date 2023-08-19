Юлия Ковальчук пожаловалась на проблемы с внешностью после декрета

Юлия Ковальчук расстроилась из-за проблем с внешностью после декрета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая солистка музыкальной группы “Блестящие” Юлия Ковальчук поделилась, что сильно расстроена своей внешностью после вторых родов. Певице недавно исполнилось 40 лет и она родила второго ребенка. При этом артистке до последнего момента удавалось скрыть факт беременности от публики, а ближе к родам она попыталась полностью спрятаться с глаз общественности.

Ковальчук рассказала поклонникам, что после декрета “ее волосы категорически не согласны возвращаться к привычной укладке”, а также ей предстоит серьезная работа по восстановлению фигуры, несмотря на то, что артистка почти сбросила все набранные килограммы.

Также она добавила, что за время беременности уже успела соскучиться по миру шоу-бизнеса и жаждет вернуться в профессию, а также уже проводит репетиции в танцевальном зале и готовится к новым выступлениям.

Юлия Ковальчук стала известной благодаря участию в группе "Блестящие". К 40 годам артистка стала также успешной телеведущей и побеждала во многих телевизионных шоу. Сайт KP.RU собрал биографию Юлии Ковальчук из которой вы узнаете, как начинала и к чему пришла певица.