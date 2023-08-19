Le Monde: Советник Базума подтвердил подписание разрешения на ввод войск Франции

В конце июля 2023 года в Нигере произошел государственный переворот Фото: REUTERS

Французская газета Le Monde сообщила, что советник свергнутого в ходе вооруженного переворота президента Нигера Мохамеда Базума подтвердил факт подписания прежними властями республики “разрешения” на ввод французских войск на территорию страны.

“Когда мы поняли, в первые часы, что речь идет действительно о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил… поддержку Франции... Франция потребовала письменного разрешения”, — приводит газета слова приближенного к президенту источника

Напомним, в конце июля 2023 года вооруженные мятежники взяли в плен президента Нигера, закрыли границы страны и ввели комендатский час. В свою очередь Франция заняла сдержанную позицию и заявила, что не собирается вводить свои войска для предотвращения госпереворота.

Сайт KP.RU разобрался, из-за чего в бывшей французской колонии в Африке вспыхнул бунт, как он отразится на мировой безопасности и почему Запад и его сателлиты подумывают организовать вооружённую интервенцию в Нигер.