Делегация ЭКОВАС приехала в Нигер Фото: REUTERS

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приехала в столицу Нигера – Ниамей.

«Делегация стран Западной Африки в субботу прибыла в Ниамей в попытке снова выступить дипломатическим посредником», – передает агентство France Presse.

Напомним, страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе саммита в Гане обсуждали дату вторжения в Нигер.

Ранее ЭКОВАС заявило о готовности к военному вмешательству в ситуацию в Нигере при условии, если дипломатические инструменты не помогут достичь результата. При этом ЭКОВАС не будет просить одобрения интервенции в Нигер у ООН.

Между тем Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил применять силу против мятежников, совершивших военный переворот в Нигере. По информации Le Monde, во время встречи Совета решил отказаться от применения силы против нигерской хунты, поскольку не хочет поддерживать интервенцию из-за риска «бойни».