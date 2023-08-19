Четыре человека ранены в результате взрыва гранаты в детском доме в ЛНР Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детском доме - интернате в городе Краснодон Луганской Народной Республики “ЛНР” произошел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

“Ручная граната взорвалась на территории детского дома - интерната в Краснодоне, пострадали четыре человека. Гранату принес один из постояльцев дома-интерната”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах ЛНР.

Напомним, недавно в Подмосковье мужчина во время застолья в деревне решил похвастаться боевой гранатой и убил сам себя, а четверо его гостей были экстренно госпитализированы с различными ранениями.