Киевский режим атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что утром киевский режим атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар, который удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в результате этой атаки нет.

Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа в Москве на 82-м году жизни. Народный артист России сыграл почти в двух сотнях фильмов, озвучил сотню героев кино и мультфильмов. По неофициальным данным, причиной смерти Ясуловича стала тяжелая болезнь.

Космический аппарат “Луна-25” смог зафиксировать удар микрометеорита о поверхность естественного спутника Земли. По предварительным данным, регистрация падения метеорита на Луну произошла во время метеорного потока Персеиды.

В детском доме - интернате в городе Краснодон Луганской Народной Республики “ЛНР” произошел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Широко известный “мемный” пес породы Сиба Ину по кличке Болци скончался 18 августа во время хирургической операции на торакоцентез. Хозяин собаки поблагодарил всех неравнодушных пользователей, которые отправляли деньги на лечение и сообщил, что передаст собранные средства благотворительным организациям для животных.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию “экономическим карликом с атомной бомбой”.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти слова Борреля вызваны беспомощностью и завистью, а Евросоюз похож на банкрота.

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