Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек, сообщило управление Роспотребнадзора. За медицинской помощью спустя несколько дней после первой вспышки продолжают обращаться люди - в период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года в больницы обратились 20 человек, в том числе шесть детей.

"Их заболевание связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом, всего пострадало 76 человек», – сказано на сайте ведомства.

Ранее в больницы Владимира с одними и теми же симптомами обратились 17 человек. Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, однако покупали ее в трех разных точках быстрого питания.

Позже число отравившихся шаурмой выросло до 33 человек, в больницы в том числе обратились восемь детей. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.