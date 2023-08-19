Минфин РФ: налоговые соглашения приостановлены до восстановления прав России

Минфин заявил, что приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ сообщило, что частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами продолжится до тех пор, пока нарушенные права России не будут востановлены.

“Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены, либо соглашения не будут денонсированы”, — следует из сообщения ведомства.

В Минфине подчеркнули, что с 2022 года страны Запада в одностороннем порядке вводят антироссийские ограничения, а также отказываются от выполнения ранее принятых договоренностей в налоговой сфере и отказываются от обмена налоговой информацией с Россией.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому приостанавливается ряд налоговых соглашений с недружественными странами. Данная мера имеет вынужденный характер из-за необходимости принятия безотлагательных ответных мер на недружественные действия других стран.