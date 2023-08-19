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НовостиПолитика19 августа 2023 15:57

Минфин РФ: налоговые соглашения приостановлены до восстановления прав России

В ведомстве подчеркнули, что страны Запада с 2022 года отказываются от выполнения ранее принятых соглашений
Сергей ЧИКОВ
Минфин заявил, что приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав РФ

Минфин заявил, что приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ сообщило, что частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами продолжится до тех пор, пока нарушенные права России не будут востановлены.

“Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены, либо соглашения не будут денонсированы”, — следует из сообщения ведомства.

В Минфине подчеркнули, что с 2022 года страны Запада в одностороннем порядке вводят антироссийские ограничения, а также отказываются от выполнения ранее принятых договоренностей в налоговой сфере и отказываются от обмена налоговой информацией с Россией.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому приостанавливается ряд налоговых соглашений с недружественными странами. Данная мера имеет вынужденный характер из-за необходимости принятия безотлагательных ответных мер на недружественные действия других стран.