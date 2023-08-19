Слуцкий: слова Борреля о России призваны отвлечь внимание от провала санкций

Слуцкий: Боррель пытается отвлечь внимание от провала антироссийских санкций Запада Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель своими высказываниями о России пытается отвлечь внимание от провала антироссийских санкций Запада.

"Признаком слабости и ущербности всегда было стремление самоутвердиться за счет принижения сильных. Цитата из интервью главы европейской дипломатии - кладезь выводов для психиатров", — написал политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, подобные высказывания показывают, что коллективный Запад “опустился” до уровня дешевого популизма, а подобные заявления рассчитаны на “бомжующую публику.”

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию “экономическим карликом с атомной бомбой”.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные заявления вызваны лишь завистью и беспомощностью.