Слуцкий: слова Борреля о России призваны отвлечь внимание от провала санкций

Слуцкий: Боррель пытается отвлечь внимание от провала антироссийских санкций Запада
Фото: Евгения ГУСЕВА
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель своими высказываниями о России пытается отвлечь внимание от провала антироссийских санкций Запада.
"Признаком слабости и ущербности всегда было стремление самоутвердиться за счет принижения сильных. Цитата из интервью главы европейской дипломатии - кладезь выводов для психиатров", — написал политик в своем телеграм-канале.
По его мнению, подобные высказывания показывают, что коллективный Запад “опустился” до уровня дешевого популизма, а подобные заявления рассчитаны на “бомжующую публику.”
Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию “экономическим карликом с атомной бомбой”.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные заявления вызваны лишь завистью и беспомощностью.