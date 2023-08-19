Названа причина смерти сиба-ину из мема про пса Чимса

Причиной смерти популярного пса по кличке Болци назвали тяжелую болезнь Фото: соцсети

18 августа в Гонконге в возрасте 12 лет умер известный “мемный” пес по кличке Болци, более известный как Чимс. Хозяин собаки уточнил, что Болци погиб во время операции по выкачиванию жидкости из легких, необходимой для нормализации дыхания.

“Сиба-ину с круглой улыбающейся мордой <...> помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия завершается”, — написано на странице Чимса в соцсети.

Издание The Sun отметило, что Болци стал героем интернет-мемов еще в начале 2010 годов, когда его хозяин опубликовал фотографию, где пес сидит с подозрительным выражением. Однако во время пандемии коронавируса в интернете завирусился другой мем, в котором Чимс сравнивается с другим известным псом-качком Кабосу.

Мем про Чимса и Кабосу Фото: соцсети

Хозяин Болци добавил, что его пес "выполнил свою миссию", порадовав всех во время пандемии, и теперь "свободно бегает по небу со своими новыми друзьями".