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НовостиОбщество19 августа 2023 18:25

Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Врио президента организации стал Андрей Терентьев
Сергей ЧИКОВ
Федор Емельяненко решил покинуть пост президента Союза ММА России

Федор Емельяненко решил покинуть пост президента Союза ММА России

Фото: ТАСС

Чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России. Об этом сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.

“Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности”, — сообщает ТАСС со ссылкой на Терентьева.

Емельяненко занимал пост президента Союза ММА России с момента создания организации в 2012 году. При этом в 2018 году он уже уходил с этой должности, однако был вновь переизбран главой союза в июне 2022 года.

Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по ММА по версии Pride FC, двухкратным чемпионом мира по версии RINGS, а также девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Также Емельяненко является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо.