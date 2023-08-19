Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Федор Емельяненко решил покинуть пост президента Союза ММА России Фото: ТАСС

Чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России. Об этом сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.

“Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности”, — сообщает ТАСС со ссылкой на Терентьева.

Емельяненко занимал пост президента Союза ММА России с момента создания организации в 2012 году. При этом в 2018 году он уже уходил с этой должности, однако был вновь переизбран главой союза в июне 2022 года.

Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по ММА по версии Pride FC, двухкратным чемпионом мира по версии RINGS, а также девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Также Емельяненко является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо.