Министр обороны Украины Резников заявил о готовности подать в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности подать в отставку.

“Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки”, — приводит слова министра издание "Клименко.Тайм".

Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский уже ищет замену Резникову и рассматривает на должность главы Минобороны страны министра инфраструктуры Алексея Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

В начале 2023 года на Украине вспыхнул скандал из-за публикации о закупке украинским министерством обороны продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. В свою очередь Резников попытался оправдать этот скандал “обычной технической ошибкой”.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен отмечал, что решение Зеленского сменить министра обороны может усугубить и без того сложное положение Киева, поскольку все кандидаты на этот пост не имеют достаточного опыта и не разбираются в военных конфликтах.