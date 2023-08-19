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НовостиВ мире19 августа 2023 19:24

В Черногории начались "Ленивые Олимпийские игры"

В Черногории стартовал ежегодный чемпионат по лени
Сергей ЧИКОВ
в Черногории стартовал очередной чемпионат по “ничегонеделанию”.

в Черногории стартовал очередной чемпионат по “ничегонеделанию”.

Фото: Кадр видео

В пятницу, 18 августа 2023 года, в Черногории стартовал очередной чемпионат по “ничегонеделанию”. Спортсмены со всего региона прибыли на “Ленивые Олимпийские игры” с целью выяснить пределы человеческого организма в лени.

“Я подготовилась, немного отдохнула, а затем решила приехать. Гостеприимство замечательных людей в Черногорской этно-деревне было главной достопримечательностью”, — сообщила участника игр перед началом соревнования.

По правилам чемпионата, все участники “спортивного лежания” должны оставаться в горизонтальном положении с единственным исключением в виде посещения туалета раз в восемь часов. За выход из лежачего положения участников дисквалифицируют.

Победителю в соревнованиях полагается приз в размере 300 евро и почетное звание "чемпион холостого хода". В 2022 году самым ленивым человеком стал уроженец Подгорицы Зарко Пеянович, который пролежал в одном положении 60 часов. Однако годом ранее на соревнованиях был установлен абсолютный рекорд – Дубравка Акшич пролежала 117 часов.