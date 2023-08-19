Командующий ВВС Украины: летчики ВСУ входят в зону поражения уже при взлете

Командующий ВВС Украины заявил, что украинские летчики терпят поражение еще при взлете Фото: REUTERS

Командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что украинские пилоты еще на старте с аэродромов уже находятся в зоне поражения российских войск.

“...Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливаются. Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха”, — сказал военный в эфире украинского телевидения.

Также Олещук отметил, что украинские пилоты постоянно находятся под прицелом, когда “идут на удар”, поскольку российская армия серьезно превосходит ВСУ по авиации и на одного украинского летчика “идет от пяти до девяти самолетов разных типов”.

Напомним, ранее Военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико отмечали, что американские истребители F-16 не позволят ВСУ выйти из этой ситуации, поскольку российские системы ПВО имеют больший радиус поражения, чем сопутствующее ракетное вооружение этих самолетов.

Военный эксперт Джон Венабл также призывал Украину умерить ожидания от американских самолетов, поскольку ПВО России способна обнаружить и “отработать” по этим истребителям задолго до подхода к российским рубежам.