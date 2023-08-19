RFI: миссия ООН встретилась с лидерами мятежников в Нигере

Делегация ООН встретилась с лидерами мятежников в Нигере. Фото: REUTERS

Представители ООН провели встречу с захватившими власть в Нигере военными. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Сообщается, что миссию ООН возглавляет специальный представитель всемирной организации по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао. Также сообщается, что переговоры были длительными. Мятежники осудили введенные в отношении Нигера санкции и обвинили СМИ в распространении дезинформации о состоянии и условиях содержания свергнутого президента Мохамеда Базума.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что планы руководителей переворота в Нигере провести суд над отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом являются политически мотивированными и не имеют под собой юридической основы. ООН раскритиковала планы провести в Нигере суд над свергнутым президентом и потребовала освободить всех задержанных в ходе переворота.

Генсек ООН Гутерриш также призвал военных мятежников освободить президента Нигера.

Также сообщалось, что делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приехала в столицу Нигера – Ниамей.

Тем временем Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах, уточнив, что дата пока разглашаться не будет.