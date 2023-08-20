Хозяин мемного пса Болци оставил душераздирающее послание

Хозяин умершего во время операции мемного пса Болци оставил трогательное послание в соцсети. Фото: социальные сети.

Хозяин собаки Болци, известного в сети как герой мемов Чимс, оставил в социальной сети эмоциональное послание после смерти своего питомца.

О смерти сиба-ину Болци стало известно в субботу 19 августа. Собака умерла 18 августа во время операции по удалению скопившейся в легких жидкости.

Хозяин Болци рассказал, что пёс болел последние полгода и поблагодарил ветеринаров Джессику, Тиффани и Кена, которые «проделали потрясающую работу», пытаясь спасти собаку. Деньги, которые были собраны на лечение Болци, хозяин пса намерен передать благотворительным зоозащитным организациям.

«Он всегда будет в моем сердце», - написал хозяин собаки-мема, выразив надежду, что Болци и дальше будет приносить радость людям в онлайн-мире.

«Я верю, что он свободно летает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями», - трогательно высказался хозяин о своем ушедшем питомце, добавив, что присутствие Болци было самым лучшим, что когда-либо случалось в его жизни.

Напомним, Болци стал героем интернет-мемов еще в начале 2010 годов, когда его хозяин опубликовал фотографию, где пес сидит с подозрительным выражением. Однако во время пандемии коронавируса в интернете завирусился другой мем, в котором Чимс сравнивается с другим известным псом-качком Кабосу.