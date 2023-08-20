Прилепин призвал установить памятник Дарье Дугиной в Киеве. Фото: Архив "КП".

Захар Прилепин призвал установить памятник Дарье Дугиной в Киеве. Писатель и политик назвал это достойным ответом за убийство Дугиной, за которым стоят украинские спецслужбы.

«Даша Дугина. Прошел год... Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней – мало», - написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. По данным ФСБ, исполнительницей теракта была гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе появился мурал с изображением журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта 20 августа 2022 года. Изображение разместили на стене здания МГУ имени А.С. Макаренко на улице, названной в ее честь.

Все о гибели Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.

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