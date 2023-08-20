Кулеба не согласился с тем, что наступление ВСУ провалилось

Глава МИД Украины заявил, что не верит утверждениям о провале наступления ВСУ. Фото: REUTERS

Утверждения о том, что наступление ВСУ провалилось, далеки от истины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя соответствующие высказывания ряда экспертов.

«Аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями», - сказал Кулеба в интервью изданию Bild, подчеркнув, что Киев «спокойно относится» к заявлениям о провале наступления ВСУ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер спрогнозировал, что ВСУ ждет разгром после провала наступления в Запорожье. Он отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и техники.

Член палаты представителей конгресса США Энди Харрис также заявил, что наступление ВСУ уже можно считать провалившимся.

Тем временем группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ.