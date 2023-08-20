Politico: республиканцы в США могут запросить допконтроль за средствами для Киева

Американские конгрессмены могут потребовать дополнительного контроля за выделяемыми Киеву средствами. Фото: REUTERS

Группа американских конгрессменов собирается потребовать введение дополнительного инспекторского контроля за выделяемыми Вашингтоном Киеву средствами. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что такой позиции придерживаются конгрессмены-республиканцы. Также издание высказывает предположение, что спикер Палаты представителей Кевин Маккартни будет настаивать на сокращении запрашиваемых президентом Джо Байденом для Киева средств.

Ранее группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ.

Также сообщалось, что конгрессмен Марджори Тейлор Грин высказала мнение, что отправка денег Киеву на фоне существующих в США собственных проблем является «ужасным позором» администрации Байдена. Одной из таких острый проблем США Грин назвала увеличение числа бездомных.

Тем временем Европа начинает предпочитать вместо помощи Украине торговлю с Россией.