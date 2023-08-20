ВСУ выпустили два кассетных снаряда натовского калибра по Донецку

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра. Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли Донецк в ночь на воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Сообщается, что в 02.25 по Киевскому району выпущено два снаряда так называемого натовского калибра (155 мм). В Telegram-канале ведомства уточнили, что украинские военные использовали кассетные боеприпасы.

Через пять минут ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибра 155 мм, сообщили в ведомстве.

Напомним, около 10:00 в субботу 19 августа Киев атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате этого удалось сбить воздушную цель на подлете к городу.

Также сообщалось, что днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.