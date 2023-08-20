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НовостиПолитика20 августа 2023 0:01

ВСУ выпустили два кассетных снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка несколько кассетных снарядов калибра 155 мм
Мария ПАВЛОВА
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра.

Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли Донецк в ночь на воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Сообщается, что в 02.25 по Киевскому району выпущено два снаряда так называемого натовского калибра (155 мм). В Telegram-канале ведомства уточнили, что украинские военные использовали кассетные боеприпасы.

Через пять минут ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибра 155 мм, сообщили в ведомстве.

Напомним, около 10:00 в субботу 19 августа Киев атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате этого удалось сбить воздушную цель на подлете к городу.

Также сообщалось, что днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.