Московские аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают рейсы

Два аэропорта в Москве не принимают и не отправляют рейсы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Московские аэропорты Домодедово и Внуково прекратили принимать и отправлять рейсы в ночь на воскресенье 20 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Сообщается, что прием и отправка рейсов прекращены временно.

Некоторые прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорт Домодедово. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Также сообщается, что несколько самолетов находятся в зоне ожидания в районе Рязани.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 18 августа было закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково после того, как системы ПВО сбили украинский беспилотник при попытке пролета на Москву. Через некоторое время отправка и прием рейсов были возобновлены.

Также сообщалось, что днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.