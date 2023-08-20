В США признали, что поставляют Киеву «стопроцентный мусор» как военную помощь

Экс-разведчик США Риттер назвал предоставляемое Украине оружие "стопроцентным мусором". Фото: REUTERS

США и НАТО поставляют Киеву военную технику, качество которой ниже по сравнению с военной техникой советского производства. Такое заявление сделал экс-разведчик Скотт Риттер. Эксперт определил поставляемую Украине технику как «стопроцентный мусор».

«Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали», - сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, добавив, что такой подход со стороны НАТО «буквально убивает» украинских солдат, привыкших к модернизированной советской военной технике.

«Но мы продолжаем поставлять эту новую для них технику — они не знают, как ее использовать, они неправильно применяют ее», - объяснил Риттер.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что планы Словакии и Польши передать Украине МиГ-29 - утилизация старой техники.

Тем временем группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ.