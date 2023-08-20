Полковник Макгрегор заявил, что поставляемая Киеву техника исчезает на черном рынке

Полковник Макгрегор заявил, что поставляемая Западом Украине военная техника исчезает на черном рынке. Фото: REUTERS

Военная техника, которую США поставляют Киеву, во многих случаях оказывается на черном рынке. На эту проблему обратил внимание полковник в отставке Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона.

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и многое из этого исчезает, по-видимому, на черном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть», - написал эксперт в социальной сети Х, добавив, что эта проблема требует пристального внимания.

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов-республиканцев собирается потребовать введение дополнительного инспекторского контроля за выделяемыми Вашингтоном Киеву средствами.

Тем временем экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США и НАТО поставляют Киеву военную технику, качество которой ниже по сравнению с военной техникой советского производства. Эксперт определил поставляемую Украине технику как «стопроцентный мусор».