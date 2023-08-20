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НовостиПолитика20 августа 2023 1:18

Полковник Макгрегор заявил, что поставляемая Киеву техника исчезает на черном рынке

Эксперт призвал обратить внимание на пропажу военной техники и средств, которые Запад передает Киеву
Мария ПАВЛОВА
Полковник Макгрегор заявил, что поставляемая Западом Украине военная техника исчезает на черном рынке.

Полковник Макгрегор заявил, что поставляемая Западом Украине военная техника исчезает на черном рынке.

Фото: REUTERS

Военная техника, которую США поставляют Киеву, во многих случаях оказывается на черном рынке. На эту проблему обратил внимание полковник в отставке Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона.

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и многое из этого исчезает, по-видимому, на черном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть», - написал эксперт в социальной сети Х, добавив, что эта проблема требует пристального внимания.

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов-республиканцев собирается потребовать введение дополнительного инспекторского контроля за выделяемыми Вашингтоном Киеву средствами.

Тем временем экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США и НАТО поставляют Киеву военную технику, качество которой ниже по сравнению с военной техникой советского производства. Эксперт определил поставляемую Украине технику как «стопроцентный мусор».