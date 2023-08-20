Минобороны: летевший на Москву БПЛА был подавлен и упал в безлюдном районе

Российские ПВО подавили беспилотник, который пытался пролететь на Москву. Фото: REUTERS

Беспилотник самолетного типа, летевший в направлении Москвы в ночь на воскресенье 20 августа, был обнаружен российскими военными и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что украинский БПЛА российские военные обнаружили над Ступинским районом Московской области.

«Средства РЭБ подавили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы, он потерпел крушение в безлюдном районе», - сообщили в российском оборонном ведомстве, уточнив, что на территории Москвы и Подмосковья никто не пострадал и не зафиксировано разрушений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье 20 августа ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье 20 августа. На крыше вокзала возникло возгорание, легкие ранения осколками стекла получили пять человек.

Напомним, днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.