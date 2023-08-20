Британский полковник Кемп заявил, что НАТО утратила веру в победу Украины

Британский полковник заявил, что НАТО больше не верит в победу Украины в конфликте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс утратил веру в победу Украины в конфликте. Такое мнение высказал британский полковник в отставке, обозреватель издания Telegraph Ричард Кемп.

«Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины», - заявил Кемп.

Эксперт допустил, что ранее представитель НАТО Стивен Йенсен озвучил реальную позицию альянса, говоря о необходимости для Киева отказа от территорий в пользу России.

Напомним, Йенсен во время групповых дебатов в норвежском Арендале заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий.

Позже начальник штаба генсека НАТО назвал ошибкой свое заявление об условиях вступления Украины в альянс. Он пояснил, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Киева, и ему не следовало преподносить это в таком формате.