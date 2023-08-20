«Капитуляция или смерть». Экс-разведчик Риттер назвал два варианта для Украины

Экс-разведчик Риттер назвал капитуляцию или смерть возможными вариантами для Украины исходя из данных о потерях ВСУ. Фото: REUTERS

Украинский конфликт закончится капитуляцией или падением Киева. Эти два варианта развития событий допустил экс-разведчик США Скотт Риттер, делая выводы на основании данных о потерях ВСУ в ходе боевых действий.

«Судя по нынешним данным о потерях, варианты для Украины ограничиваются капитуляцией или смертью», - написал эксперт в соцсети Х.

Ранее Минобороны России заявило, что с начала так называемого киевским режимом «контрнаступления» в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили более 43 000 военнослужащих.

18 августа в российском Минобороны сообщили, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 220 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении.

Тем временем британский полковник Кемп заявил, что НАТО утратила веру в победу Украины.

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