Пассажира с гранатой задержали на входе в аэропорт Владивостока

Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажира с гранатой Ф-1 задержали при входе в аэропорт Владивостока. Он пытался пронести боеприпас на самолет рейса «Владивосток -- Петропавловск-Камчатский», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли», - рассказал собеседник агентству.

Сообщается, что граната отправлена на исследование, эвакуацию пассажиров не проводили, аэропорт работает в штатном режиме.

Также сообщается, что гранату в самолет намеревался пронести житель Камчатки.

Подробности о том, как задерживали пассажира с гранатой, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем петербургская полиция задержала 22-летнего уроженца Омска, который напал на людей в парке в Гатчине. Мужчина бросил страйкбольную гранату в отдыхающих у озера в Приоратском парке днем 19 августа. После этого он выстрелил из пневматического пистолета.

Напомним, в ночь на 20 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово временно остановили отправку и принятие рейсов.