Что произошло в ночь на 20 августа

Беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске. Фото: REUTERS

Украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье 20 августа. На крыше вокзала возник пожар, пять человек получили незначительные травмы от осколков стекла.

В ночь на воскресенье 20 августа российские силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. Беспилотник упал в безлюдном месте, пострадавших и разрушений нет.

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