РАН: Орбита «Луны-25» не дает сделать фото посадочных модулей «Аполлонов» США

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Орбита, на которой расположена российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», не позволяет сделать фото посадочных модулей космических кораблей США «Аполлон», что подтвердило бы высадку американских астронавтов на спутник Земли. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ученый пояснил, что такой задачи перед орбитой не стояло. «Естественно, орбита была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно», - приводит РИА Новости его слова.

При этом специалист отметил, что в целом сфотографировать посадочные модули не представляется «сверхзадачей».

Напомним, главной целью экспедиции является исследование запасов лунного льда. «Лона-25» должна изучить лунную экзосферу, а также слой реголита поверхности в районе Южного полюса. Ученые сообщили, что станция уже получила первые результаты исследований, а именно - смогла зафиксировать удар микрометеорита о его поверхность.