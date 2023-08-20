В США заявили о планах восполнить запасы вооружений Украины зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны США ждут прихода зимы, рассчитывая на снижение интенсивности боевых действий на Украине, что позволит поддерживать запасы вооружений при «ошеломляющих» потребностях украинских властей. Об пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в оборонных кругах.

«Хотя летнее наступление Украины идет всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении … позволив США и союзникам «наверстать и поддерживать» производство», - сказано в статье.

Как отмечается, американские чиновники признали, что дальнейший исход наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью зависит от стран Запада, способных «удовлетворить ошеломляющий голод», который Киев испытывает по военным боеприпасам.

Как писал сайт KP.RU, накануне экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США и НАТО поставляют Украине военную технику, качество которой ниже в сравнении с военной техникой производства СССР. По его словам, западные страны отправляют Киеву «стопроцентный мусор».