В США заявили о наступлении финальной стадии украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт находится на финальной стадии, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически утратили свой боевой потенциал и уже не в состоянии продвигаться вперед.

«Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета - начале осени», - заявил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Daily Planet

Риттер также отметил значительные успехи российских военных на Купянском направлении, напомнив и слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена об уступках Украиной территорий для членства в Североатлантического альянса. По его мнению, это также указывает на переход украинского конфликта в финальную стадию.

Напомним, ранее Йенссен заявил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу Росси в обмен на членство в альянсе может привести к окончанию военного конфликта. Позже начальник штаба генсека НАТО назвал такое заявление ошибкой, отметив, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Киева.