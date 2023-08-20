Кеннеди-младший назвал поставки Киеву F-16 катастрофой для человечества Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал поставки украинским войскам американских истребителей F-16 угрозой не только для Украины, но также и для всего человечества.

«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?», - написал политик на своей странице в соцсети.

Кеннеди-младший считает, что передача Киеву истребителей не изменит ситуацию в пользу Украины и не спасет ее от коллапса. По его словам, процесс подготовки украинских пилотов будет долгим, а использование таких самолетов подразумевает наличие хороших навыков.

Напомним, ранее военные эксперты издания Defense News отмечали, что эти истребители не смогут повлиять на ход украинского конфликта из-за возможностей российских систем противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбивать их задолго до выхода на огневые рубежи. Другие специалисты заявляли, что потребуются месяцы перед тем, как украинские пилоты смогут использовать эти самолеты.