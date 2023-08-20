WSJ: Запад работает над мирными соглашениями, которые не устроят ни Украину, ни РФ Фото: REUTERS

Западные страны разрабатывают мирные соглашения, которые не устраивают ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению «военной операции», но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», - сказано в стать.

Уточняется, что главной целью Киева стало восстановление территориальной целостности, но такие союзники как Вашингтон и Берлин рассматривают Украину отдаленной из-за излишних затрат и рисков.

Напомним, ранее The American Conservative (TAC) написало о том, что американские власти трижды срывали мирные переговоры между Россией и Украиной в надежде нанести урон Москве. Отмечалось, что в первые недели украинского конфликта переговоры проводились три раза и «реально могли принести мир». По данным издания, «обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО», однако каждый раз Вашингтон «пресекал попытки на корню».