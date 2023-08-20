Лодка перевернулась на реке Большой Енисей в Туве, три человека пропали Фото: Мария ЛЕНЦ

На реке Большой Енисей перевернулась лодка, которая следовала в село Сыстыг-Хем Тоджинского района в Туве. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в Главное управление (ГУ) МЧС России по Республике Тыва, отметив, что инцидент произошел накануне днем, 19 августа.

В сообщении уточняется, что на борту было четыре человека, одному из которых удалось спастись, однако еще троих сейчас ищут спасатели.

«На реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находились четыре человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение трех людей неизвестно», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

В ведомстве также отметили, что на поиски были направлены два катера государственной инспекции по маломерным судам.