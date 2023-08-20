Губернатор Голубев: Ростовскую область пытались атаковать дронами-камикадзе Фото: REUTERS

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили попытку теракта с использованием дронов-камикадзе в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 20 августа, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Голубев пояснил, что в отражении удара не применялись средства противовоздушной обороны, так как цель беспилотников была небольшой.

Он также рассказал, что два БПЛА упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений на земле также зафиксировано не было.

Ранее украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье, 20 августа. По словам губернатора Романа Старовойта, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что попытками атак беспилотников по жилым домам в российских городах Киев, вероятно, пытается спровоцировать Москву на ответные действия. При этом, Россия в отличие от Украины наносит высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре.

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