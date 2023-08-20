Режим ЧП объявили в Калифорнии из-за приближающегося урагана «Хилари» Фото: REUTERS

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение почти на всей южной части региона из-за надвигающегося урагана «Хилари», который приносит вместе с собой сильные дожди и наводнения.

«Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части Южной Калифорнии, чтобы, начиная с сегодняшнего дня … мобилизовать и скоординировать ресурсы в преддверии прогнозируемых последствий урагана», - приводит телеканал CNN заявление из пресс-релиза губернатора.

Как передает Национальный центр ураганов, «Хилари» движется с максимальной скоростью ветра 177 км/ч, а шторм ускорился и передвигается быстрее, чем ожидали, на данный момент он достигает 27 км/ч и находится в 1029 км к юго-востоку от Сан-Диего.

Отмечается, что жители юго-запада штата готовятся к «катастрофическому и опасному для жизни наводнению», а самые серьезные последствия ждут в воскресенье и понедельник, 20 и 21 августа.

Напомним, в октябре прошлого года на штат Флорида обрушился ураган «Иан», который, по словам президента США Джо Байдена, может стать одним из самых разрушительных в истории страны.