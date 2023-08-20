Washington Post: у Украины заканчиваются варианты действий для наступления Фото: REUTERS

У Украины заканчиваются варианты для наступления. К такому выводу пришла газета Washington Post.

«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках наступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева», - пишет американское издание.

Журналисты газеты отмечают, что неспособность киевского режима показать успех на передовой вызывает опасения, что конфликт зайдет в тупик, а поддержка Украины со стороны стран Запада ослабнет.

По информации Washington Post, политики на Украине и на Западе, говоря о наступлении, просят набраться терпения. Они признают, что оно идет более медленно, чем было запланировано, но уверяют, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются вперед.

Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер сообщил, что украинский конфликт находится на финальной стадии, а Вооруженные силы Украины практически утратили свой боевой потенциал и уже не в состоянии продвигаться вперед.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины. По его словам, не помогли ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

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