Турция ведет переговоры с ООН о реанимации зерновой сделки в прежнем формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара и Организация Объединенных Наций (ООН) ведут переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Как отмечается, Турция обсуждает с представителями ООН разные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала до 17 июля 2023 года. Одним из рассматриваемых вариантов является проведение в Стамбуле переговоров между Москвой и Киевом.

По данным издания, Анкара считает альтернативные маршруты для украинского зерна менее безопасными, а также менее эффективными. Отмечается, что их использование может привести к эскалации напряженности.

Напомним, ранее появилось сообщение о планах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения зерновой сделки. Отмечалось, что турецкие власти обсуждают три сценария развития по черноморской инициативе.

Незадолго до этого стало известно, что о возможной встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным, которая может состоятся в августе или сентябре этого года.