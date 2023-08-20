В Донецке появилась улица имени Дарьи Дугиной. Фото: Telegram-канал Дениса Пушилина

Одну из улиц в Донецке назвали в честь погибшей год назад в результате теракта журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в воскресенье, 20 августа, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР уточнил, что такое увековечение памяти не случайно, так как Дугина для ДНР является героем.

«Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить – она этого достойна», - заявил Пушилин.

По информации DONETSK.KP.RU, врио главы ДНР напомнил, что Дугина неоднократно посещала Донецкую Народную Республику, была в регионе «своей».

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. По данным ФСБ, исполнительницей теракта была гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее российский писатель Захар Прилепин предложил установить памятник Дугиной в Киеве.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Кеворкян: Зеленский у власти пока выгоден России (подробнее)