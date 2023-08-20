Пожар возник на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото: МЧС РФ

В подмосковном Подольске произошел пожар на складе Ozon, где горит продукция в коробках. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Московской области, уточнив, что на месте происшествия сейчас работают экстренные службы, а также проводится эвакуация.

В ведомстве заявили, что сообщение о возгорании на складе Озон в деревне Гривно в экстренные службы поступило в воскресенье, 20 августа, в 08:39, после чего на место были оперативно направлены пожарно - спасательные подразделения.

Как передают МЧС, огонь распространился на площадь 375 квадратных метров. К тушению был привлечен 91 человек, а также 34 единицы техники. Каких-либо данных о пострадавших не поступало.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. На данный момент на месте происшествия специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» измеряют уровень загрязняющих веществ в воздухе.