Четыре человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Башкирии. Фото: прокуратура республики

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Башкирии. В результате ДТП скончались четыре человека. Подробности аварии раскрыли в республиканских МЧС и Госавтоинспекции.

По информации UFA.KP.RU, ДТП случилось на 19 километре Западного обхода Уфы недалеко от деревни Николаевка. Там произошло столкновение Lada Granta с грузовой «Газелью». Причиной этому, по предварительной информации, послужило то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

«В результате ДТП погибли водитель Lada и его три пассажира», - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Водитель «Газели» с серьезными травмами был доставлен в медучреждение.

Напомним, поздним вечером 17 августа на трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошла авария. На магистрали Р-22 «Каспий» при столкновении иномарки и двух фур погибли четыре человека, в том числе три ребенка.

Ночью 19 августа на трассе «Элиста - Астрахань» в Калмыкии произошла авария. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. В одном из автомобилей, попавших в аварию, находилось трое полицейских. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.