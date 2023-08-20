FT: США и Украина спорят о ведении наступления Фото: REUTERS

У американских и украинских политиков возникли разногласия из-за вопроса ведения наступления. Об этом пишет газета Financial Times, отмечая, что на фоне неудач украинских войск в Вашингтоне рассматривают вариант борьбы «на истощение».

Как сообщается в статье, США призывают Украину задействовать силы на южном направлении. При этом лучшие подразделения украинских войск были направлены на восточное направление, тогда как американские политики призывали не сосредотачивать силы там.

Автор публикации также обращает внимание на заявление конгрессмена Энди Харрис, который является сопредседателем группы по Украине в Палате представителей США. По его словам, наступление украинских войск провалилось, поэтому следует сократить помощь и перейти к мирным переговорам.

Напомним, накануне газета The Wall Street Journal сообщила о том, что западные страны разрабатывают мирные соглашения, которые не устраивают ни Москву, ни Киев. Как отмечалось, главной целью Украины стало восстановление территориальной целостности.