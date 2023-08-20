Два человека погибли, четверо пострадали во время урагана в Калужской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестилетняя девочка и 49-летний мужчина погибли при падении деревья во время урагана в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уточняется, что все произошло в ночь на воскресенье, 20 августа, на базе отдыха в Тарусском районе. При падении деревьев пострадали еще четыре человека, которых доставили в больницы.

По информации следователей, все произошло на базе отдыха в ходе проведения слета байкеров. Отдыхающие приготовили там палатки, но в ночь на воскресенье, 20 августа, грозы, а также удар молнии повалили деревья, упавшие в итоги на палатки.

СК РФ по Калужской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности и повлекшим смерть.